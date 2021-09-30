Барнаул, , 13:29 — REGNUM В Барнауле сегодня, 30 сентября, состоялось собрание избранных депутатов Алтайского краевого законодательного собрания восьмого созыва (АКЗС). Парламентарии избрали организационный комитет, который будет заниматься подготовкой первой сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алтайски край © Светлана Шаповалова

В него вошли 16 человек: Антон Арцибашев (КПРФ), Антон Васильев («Единая Россия»), Денис Голобородько («Единая Россия»), Владимир Громов (КПРФ), Николай Данилин («Единая Россия»), Татьяна Ильюченко («Единая Россия»), Андрей Кривов (КПРФ), Юрий Кропотин (КПРФ), Сергей Матасов («Коммунисты России»), Александр Молотов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Сергей Приб («Единая Россия»), Александр Романенко («Единая Россия»), Владимир Семенов (ЛДПР), Сергей Серов («Единая Россия»), Александр Ткачев (КПРФ) и Елена Хрусталева (КПРФ). Половина — из числа депутатов, избранных по одномандатным округам, вторая половина — из числа депутатов, избранных по партийным спискам (пропорционально числу мандатов, но не менее одного человека от фракции).

Оргкомитету предстоит внести на рассмотрение первой сессии АКЗС проекты повестки дня, порядка работы, структуры, предложения по составу секретариата, мандатной комиссии, а также — кандидатуре на должность председателя АКЗС, кандидатурам председателей постоянных комитетов. Полномочия оргкомитета прекращаются по окончании первой сессии АКЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2021 г. в Алтайском крае выбирали не только депутатов государственной думы, но и местного парламента. Партии единороссов не удалось получить большинство мандатов. Ожидается, что из 68 депутатов туда войдёт 31. КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

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