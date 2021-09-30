Тверь, 30 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Приём заявок на участие в конкурсном отборе на соискание II Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева стартовал в Тверской области. Об этом сообщили корреспонденту 30 сентября в пресс-службе правительства региона, которое выступило учредителем премии.

Пресс-служба правительства Тверской области Дом поэзии в Твери

«Учреждение премии — важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Премия вручается ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. Участвовать в конкурсе могут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения.

В этом году конкурс проводится в двух номинациях: «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества». В первой номинации смогут участвовать авторы в возрасте от 14 до 29 лет, уже имеющие поэтические книги на русском языке, изданные последние три года. Произведения на конкурс выдвигаются издательствами, редакциями журналов, отделениями Союзов писателей и образовательными учреждениями культуры. Размер премии в номинации «Молодой поэт» составит 300 тыс. рублей. В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» на премию смогут претендовать авторы, создавшие значительные художественные произведения, масштабные проекты или культурные акции, имеющие социально-просветительское значение в гуманитарной жизни страны. Претенденты выдвигаются органами законодательной и исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, общественными организациями. В данной номинации победитель получит премию в размере 700 тыс. рублей.

Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 10 декабря 2021 года по адресу Дома поэзии (170 100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20) или на электронную почту premia_dementeva@mail.ru.

Отметим, в 2020 году победителями I Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева стали в номинации «Молодой поэт» — липецкий учитель истории, автор сборника стихотворений «В туманах окраин» Александр Лошкарев, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» — поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Напомним, единственный в России Дом поэзии был открыт в Твери в 2013 году по инициативе поэта, лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств, почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева.