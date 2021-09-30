Вашингтон, , 13:26 — REGNUM С критикой в адрес администрации президента США Джо Байдена по поводу ее действий в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») выступил 30 сентября старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш по итогам закрытого брифинга.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Администрация мало чего добилась со своим подходом по «Северному потоку — 2», кроме как туманных обещаний со стороны Германии, завершения строительства трубопровода и газового кризиса на фоне стремительно приближающейся зимы», — приводит его слова сайт комитета.

Также Риш указал, что, по его мнению, Россией якобы создается газовый кризис для того, «чтобы заставить Европейский союз одобрить проект, и чтобы укрепить свое энергетическое доминирование в Европе».

«Энергетический переход требует десятилетий, и туманные обещания Германии привлечь Россию к ответственности и построить в Европе экономику, основанную на «зеленой энергии», не избавят от краткосрочных вызовов в сфере энергетики и геополитики, с которыми наши союзники столкнутся в ближайшие несколько лет», — добавил американский сенатор.

«Конгресс с сильной поддержкой обеих партий принял несколько законов, в которых предельно ясно указано, что нельзя позволить, чтобы «Северный поток — 2» начал эксплуатироваться. Администрация продолжает отказываться от исполнения закона», — заключил Риш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд, превысив в ходе биржевых торгов отметку в $1100 за тысячу кубометров.