Вашингтон, 30 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Эминем открыл заведение общественного питания в центре Детройта (США). Об этом 30 сентября пишет издание Billboard.

DoD News Певец Эминем

По даннымм СМИ, закусочная Эминема называется Mom’s Spaghetti, что является отсылкой к его хиту Lose Yourself. В одной из строчек трека рэпер поёт: «There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti» («Его стошнило на свитер мамиными спагетти»). В меню заведения представлены блюда с макаронами.

ИА REGNUM напоминает, что песня Lose Yourself вышла в 2002 году как саундтрек к фильму «8 миля», в котором рэпер исполнил главную роль. В картине показана жизнь белого рэпера, а также признание его творчества афроамериканцами, которые составляют основу рэп-культуры.