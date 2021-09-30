Москва, 30 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На федеральном уровне никаких решений, касающихся ограничений для непривитых от COVID-19 коронавируса граждан России, не принимались. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пи этом он отметил, что хотя определённых решений нет, ситуация по коронавирус у в стране «подвижная».

Песков считает, что непривитым людям жить будет «менее удобно». «К этому приведет специфика пандемии коронавируса во всем мире», — уточнил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, дискриминация в отношении лиц, не привитых от COVID-19, неотвратимо наступит, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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