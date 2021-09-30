Чита, 30 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по итогам января-августа 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 26 373,8 млн. рублей, или 110,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Pixabay.com Строительство

Всего за восемь месяцев 2021 года в крае построено 59,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 43,5 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (73,4% к январю-августу 2020 г.), в сельской местности — 16,4 тыс. кв. метров (62,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, январе-августе 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 126 278,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-августе 2020 года.

Читайте также: Жители Забайкалья стали покупать больше продовольствия