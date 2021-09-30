Уфа, 30 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Мокрый снег с дождем ожидается в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Снег

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Сообщается, что ночью 1 октября в республике ожидается дождь и мокрый снег. Столбик термометра может опуститься до — 5 °C. На горных автодорогах ночью и утром ожидается гололедица и туман, видимость до 1000 м.

Отмечается, что температура воздуха в регионе днем может прогреться до +10°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выпал первый снег.