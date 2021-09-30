Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие сведение ИА REGNUM привели в донском правительстве 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронаиврусной инфекцией, скончались 19 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет и девять мужчин в возрасте от 51 года до 83 лет. У всех ковид-пациентов был ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6 805 жителей Ростовской области.