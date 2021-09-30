Джакарта, , 13:22 — REGNUM Посольство Индонезии в Исламабаде и представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) улучшают отношения с Пакистаном, сообщает Antara.

Страны АСЕАН Sidney KH

Прием, который прошел в посольстве Индонезии в Исламабаде, начался с исполнения гимна Индонезии, государственного гимна Пакистана и гимна АСЕАН.

Стороны обсудили развитие связей по линиям Индонезия — Пакистан и АСЕАН — Пакистан.

АСЕАН с ВВП в $2,9 трлн, пятая по величине экономика в мире, открыла перед Пакистаном возможности для улучшения отношений с АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Индонезии отправило во Вьетнам 27 тонн тунца на сумму $83 тысячи.

Подробнее в материале: Индонезия отправила во Вьетнам 27 тонн тунца