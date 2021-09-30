Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 495 человек. Такие данные ИА REGNUMпривели в донском правительстве 30 сентября. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (176) и Красносулинском районе (десять). Более 14% заразившихся — люди старше 66 лет, более 21,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 138 627 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 119 890 пациентов.