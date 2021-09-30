Москва, 30 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Работа над проектом создания российской служебной орбитальной станции ведется, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, эта работа ведется. Это вопрос бюджетирования, естественно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Для реализации проекта «все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами», добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли заявил, что специалисты уже прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции, и попросил доложить ему о том, как продвигается этот проект.

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