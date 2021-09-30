Ташкент, 30 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Если в 2018 году на кинопроизводство в Узбекистане было выделено 12 миллиардов сумов, то в 2021 году — уже 100 миллиардов сумов (один доллар — 10 500 сумов). Об этом сообщил ИА REGNUM представитель «Узбеккино».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По его словам, накануне началась поставка нового оборудования на 28 миллионов евро, представление которого состоялась в Большом холле «Узбекфильма».

»Раньше наше здание (Узбекфильм) было отдано в аренду. Тут производились мыло, двери и даже гробы. Но только не фильмы. Сейчас эта ситуация устраняется», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что 7 апреля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реформе кинематографа Узбекистана.

«Сегодня мы налаживаем отношения с организациями в сфере кинематографии. Также мы работаем над проектом специализированной школы для молодых кинематографистов. Эта школа будет находиться на территории «Узбекфильма», — рассказал представитель организации.