Енисейский район, Красноярский край, 30 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Доследственная проверка по факту столкновения баржи «БОБ-10» с временной опорой строящегося моста через реку Енисей проводится в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей

Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

Предварительно установлено, что вечером 28 сентября 2021 года на Енисее в районе посёлка Высокогорский Енисейского района теплоход с двумя баржами совершил столкновение баржей «БОБ-10» с временной опорой строящегося моста. Опора не разрушена, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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