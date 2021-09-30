Тирасполь, 29 мая, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Приднестровье может подать иски к Молдавии по компенсации ущерба от агрессии против народа ПМР. Об этом заявил на встрече с работниками внешнеполитического ведомства ПМР президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Iliegutu Илие Илашку

Красносельский сообщил, что такие иски будут, но прежде необходимо создать информационное поле в том, что касается событий 27-летней давности, чтобы «дать возможность вспомнить всем нашим коллегам те события». Красносельский напомнил о военных преступлениях и преступлениях против человечества, на которые срок давности не распространяется.

«Тех, кто был послан на убой, надо отделять от группы Илашку, от расстреливавших мирных жителей в Дубоссарах или от тех полицейских, кто стрелял в безоружных людей 1 апреля 1992 года в Бендерах», — приводит слова Красносельского ИА «Новости Приднестровья».

Красносельский особо остановился на деятельности молдавской террористической группы «Бужор»."Те, кто расстрелял Николая Остапенко, были удостоены государственных наград Молдавии. Их заочно избрали в парламенты Молдавии и Румынии. Произошла оценка «подвига» террористических групп. Здесь нам друг друга не понять. У нас разные герои. У них — те, кто совершал преступления. У нас — их жертвы», — сказал Красносельский.

Он также напомнил, что во время встреч с молдавским президентом Игорем Додоном попросил того дать политическую и правовую оценку действий властей Молдавии 1992 года. Ответа до сих пор нет, подчеркнул глава государства.

Справка ИА REGNUM :

В ходе молдавско-приднестровского вооруженного конфликта в 1992 году Илие Илашку возглавлял молдавскую террористическую группу «Бужор». Члены «группы Илашку» были арестованы на территории Приднестровской Молдавской Республики в июне 1992 года. Приднестровский суд признал членов террористической группы виновными в организации и осуществлении ряда особо опасных преступлений на территории ПМР, в том числе в убийстве депутата Верховного совета ПМР и Верховного совета МССР (на момент гибели его мандат депутата Верховного совета МССР еще не утратил силу), члена правительства республики Николая Остапенко (23 апреля 1992 года), убийстве (сожжении заживо в автомашине) начальника штаба ополчения Слободзейского района Александра Гусара (8 мая 1992 года), покушении на убийство его семьи, покушении на заместителя прокурора Слободзейского района Юрия Савенко.

В планы группы входило уничтожение и ряда других лиц, а также организация диверсий, таких как взрывы мостов, электростанций, водоочистных сооружений, объектов газового хозяйства и учреждений, в которых располагались органы власти ПМР. Руководитель группы «Бужор» Илие Илашку был приговорен к смертной казни, но после она была заменена 20 годами лишения свободы. Илашку отсидел девять лет. 5 мая 2001 года после ходатайств властей Молдавии и Румынии он был отпущен на свободу и эмигрировал в Румынию, где стал сенатором.