Казань, 30 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 30 сентября зарегистрировали 27 060 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 61 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 23 246 ковид-пациентов, скончались 743 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 55 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Госпитализировали за прошлый день 20 человек, 41 пациент лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 27 носителей вируса, 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 947 тыс. человек.

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