Сыктывкар, 30 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 233 пациентов, 96 человек выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Сыктывкаре — 78 случаев, Ухте — 47, Усинске — 15, Ижемском районе — 11, Усть-Вымском — 10. Под медицинским наблюдением находятся 8855 человек.

По данным штаба, в республике подтверждено 1769 летальных исходов из-за COVID-19, за последние сутки скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России вывили 23 888 носителей коронавируса, 867 человек скончались.