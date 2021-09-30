Чита, 30 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В январе-августе 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 126 278,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-августе 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Продукты

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 51,0%, непродовольственные товары — 49,0%. Оборот общественного питания сложился в сумме 6931,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 143,5% к январю-августу 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе-июле 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 108 900,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,3% больше, чем в январе-июле 2020 года.

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