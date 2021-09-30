Йошкар-Ола, 30 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 702 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 884 человека.