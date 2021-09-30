Йошкар-Ола, 30 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 702 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 18 218 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 106 человек. 600 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 884 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 471 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1117 человек, из них у 1096 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 73 пациента, при этом госпитализированы 122 жителя Марий Эл.