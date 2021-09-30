Ереван, , 13:10 — REGNUM Минобороны Армении приобрело просроченные авиационные ракеты в 2018 году, после того, как премьер-министром республики стал Никол Пашинян. Об этом заявил бывший замминистра обороны, член Республиканской партии Артак Закарян в соцсети Facebook.

Самолет в небе Mil.ru

Он прокомментировал недавнее заявление Службы безопасности Армении, в котором говорится о приобретении просроченных ракет в 2011 году. По словам экс-замминистра, непригодность поступивших тогда ракет сразу установили, и «госбюджет Армении за них не заплатил ни копейки».

Закарян сообщил, что просроченные боеприпасы оставили на складе, ожидая, что решит поставщик, но после прихода к власти Пашиняна ракеты якобы были признаны пригодными. За них, как сообщил бывший военный чиновник, заплатили выше рыночной стоимости, по $1,1 тыс. за штуку.

Стоит отметить, в Армении 30 сентября бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна (2018−2020) обвинили в хищении денежных средств в особо крупных размерах. Решение о его аресте рассматривает суд.

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