Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону установят более 400 «умных» остановок. Эту идею поддержали горожане, принявшие участие опрос в сервисе «Активный ростовчанин». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Остановка

Остановки, оснащённые по последнему слову техники, предполагается установить с помощью привлечения частных инвестиций. Рассматривается предложение о заключении концессионного соглашения. Инвестор готов установить 130 остановочных павильонов.

ИА REGNUM напоминает, что жителей Ростова-на-Дону изначально не вдохновила идея установки «умных» остановочных павильонов, так как первый комплекс, который появился на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой — на площади Советов, дал сбой.