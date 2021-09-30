Москва, , 13:16 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесён в Госдуму РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает 30 сентября пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесён на рассмотрение в Госдуму», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что документ сформирован с учётом необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. Речь идёт в том числе об адресной поддержке семей с детьми и беременных женщин, проведении углубленной диспансеризации и медицинских программ по реабилитации.

Предполагается, что бюджет в 2022 и 2023 годах будет профицитным. Доходы составят в 2022 году 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

Расходы запланированы на уровне 23,69 трлн рублей в 2022 году; 25,24 трлн рублей в 2023 году и 26,35 трлн рублей в 2024 году.

При этом 2,74 трлн рублей пойдёт в 2022 году на выполнение национальных проектов. В последующие два года эти суммы составят 2,88 трлн рублей и 2,98 трлн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о бюджете-2022 обсудят 1 октября на дополнительном заседании Совета Думы,

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