Майкоп, 30 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Адыгее стал фигурантом уголовного дела начальник колонии-поселения №3. Он попал под следствие за покровительство осужденному. В отношении сотрудника ФСИН возбудили уголовное дело о халатности, сообщили 30 сентября в пресс-службе СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры Тахтамукайского района Адыгеи, осужденный за хищение имущества, отбывавший наказание в колонии №3, неоднократно выходил за пределы территории колонии и свободно передвигался по Адыгее и Краснодарскому краю.

Эти действия осужденного стали возможными благодаря халатному отношению к своим обязанностям начальника колонии, считает следствие. Кроме того, своим покровительством он подорвал авторитет органов уголовно-исполнительной системы и нарушил охраняемые законом интересы общества.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.