Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Купить жилье на вторичном рынке в Санкт-Петербурге в 2021 году, по сравнению с 2016 годом, стало дороже почти на 70%. За это время цена на один квадратный метр увеличилась со 107 тыс. рублей до 180,4 тыс. рублей, то есть на 68,6%. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «ДАРКО».

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Среди 18 районов Северной столицы лидером по росту цен на вторичное жилье оказался активно застраиваемый Невский район. Там средняя стоимость «квадрата» выросла на 79,5% (+73,4 тыс. рублей за 1 кв. м.), с 92,3 тыс. рублей в августе 2016 года до 165,7 тыс. рублей в августе 2021 года. Вторую строчку по общему росту цен на вторичном рынке Петербурга занял Красногвардейский район. Здесь цена «квадрата» за пять лет выросла на 77,7% (+71,2 тыс. рублей 1 за кв. м.), с 91,6 тыс. рублей до 162,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Замкнул тройку по уровню роста цен «вторички» Петроградский район.

«За пять лет в этой локации средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 75,9%, с 149,5 тыс. рублей до 263,1 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в абсолютных значениях динамика роста оказалась наиболее значительной, плюс 113,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил в агентстве, самый скромный рост цен за прошедшие пять лет показал Кировский район. Здесь средний «квадрат» на вторичном рынке вырос в 1,5 раза (+49,8%).

«Так, в августе 2016 года средняя цена за квадратный метр в этой части была на уровне 96,4 тыс. рублей, а в августе 2021 года достигла отметки 144,5 тыс. рублей за кв. м», — подытожили в агентстве.