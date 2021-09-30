Уфа, 30 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Предоставление инфраструктурного бюджетного кредита Башкирии одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Сообщается, что 30 сентября глава республики Радий Хабиров принял участие в заседании президиума этой комиссии. Во время заседания было одобрено предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов девяти субъектам РФ, в том числе и Башкирии. Так, республика получит кредит на сумму 14,8 млрд рублей.

Отмечается, что эти средства планируют направить на возведение объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах в ходе комплексного развития Нефтекамска и Уфы.

Так, в Уфе планируют построить школу на 2,2 тысяч мест. Также в планах реконструкция развязок и дорог, а также возведение Южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую. В новые микрорайоны планируют закупить автобусы.

Сообщается, что в новых микрорайонах планируют построить свыше 5,7 млн кв. метров жилья и создать около 20 тысяч рабочих мест.