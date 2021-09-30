Берлин, 30 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проведут предварительные переговоры о возможной коалиции 3 октября, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Германия

Изначально партии планировали провести переговоры в субботу, 2 октября, а на 3 октября планировалась встреча либералов с социал-демократами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, занявшие 2,3 и 4 места на выборах в парламент Германии, которые прошли 26 сентября, партии ведут переговоры о том, чтобы начать формировать правительственную коалицию. Кроме трёх вышеуказанных, в парламент прошли также «Союз 90/Зелёные» (3-е место).