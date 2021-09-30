Тюмень, 30 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

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Днём ранее в регионе было зафиксировано 235 суточных заражений.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 сентября коронавирусом заразились 61 759 человек, выздоровели 53 710 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 30 сентября в регионе скончались 1958 пациента с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).