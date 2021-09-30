Сеул, 30 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Genesis (принадлежит Hyundai) раскрыл технические характеристики нового кроссовера GV60 с электрическим силовым агрегатом. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Genesis Genesis GV60

Новинка создана на базе модульной электрической «тележки» E-GMP. Эта платформа лежит в основе таких моделей, как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Покупателям будут доступны три версии электрокара. Все они имеют аккумуляторную батарею ёмкостью 77,4 кВт-ч. Зарядить батареи с 10% до 80% можно всего за 18 минут при помощи системы быстрой подзарядки.

Самая бюджетная комплектация модели получит один электродвижок и задний привод. Производительность этой версии составит 228 л. с. Более дорогой вариант автомобиля будет иметь полный привод и два электромотора общей мощностью 318 лошадиных сил.

Топовая же комплектация Performance получит два электромотора общей мощностью 435 «лошадей».

Ранее управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что до конца нынешнего года компания Genesis представит седан Genesis G90 второго поколения. На российском рынке новое авто появится уже в середине 2022 года.

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