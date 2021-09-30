Кострома, 30 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Костромской области повысили стоимость патента на работу для мигрантов. Об этом сообщает Костромская областная дума. В 2021 году иностранные граждане, желающие трудиться в регионе на легальных началах, платили за оформление документа 3735 рублей. В 2022 году стоимость патента составит 4042 рубля.

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Размер надбавки, определяющей стоимость патента, ежегодно устанавливает каждый регион России. Сумма рассчитывается исходя из средней зарплаты в отраслях, где чаще всего трудятся иностранцы и сопоставима с размером НДФЛ для российских граждан.

В Костромской области мигранты чаще всего работают водителями, продавцами, трудятся на стройках и обрабатывающих производствах, в общепите и торговле. По данным МВД за январь-август 2021 года отмечено увеличение на 31,4% числа иностранцев, впервые прибывших в область. Число таких граждан возросло с 2924 до 3845 человек. За этот же период текущего года трудовыми мигрантами было оформлено 1 737 патентов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.