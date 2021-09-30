Чита, 30 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. За период с 20 по 27 сентября 2021 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен составил на помидоры свежие (6,6%). Об этом 30 сентября информируют территориальное управление государственной статистики.

Помидоры

Также подорожали: хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 5,2%, яйца куриные — 4,8%, картофель — 3,4%, смеси сухие молочные для детского питания — 3%, консервы овощные для детского питания — 2,4%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 2%, творог жирный — 1,9%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 1,7%, вермишель — 1,6%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 1,1%, рыба мороженая неразделанная, говядина (кроме бескостного мяса) — 0,9%, пшено — 0,8%, мясо кур охлажденных и мороженых — 0,7%, сметану — 0,6, свинина (кроме бескостного мяса) — 0,4, колбаса полукопченая и варено-копченая — 0,3, баранина (кроме бескостного мяса) — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 13 по 20 сентября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на яйца куриные, консервы мясные для детского питания составил — 3,6%.

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