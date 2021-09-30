Саранск, 30 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Скончались женщины 1936 и 1964 годов рождения, а также мужчина 1970 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 560 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в регионе выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 131 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3379 человек.

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