Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 29 сентября зарегистрировали 526 случаев заражения коронавирусом. Из них 173 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 138 929 заразившихся. Вылечились от COVID-19 128 016 граждан.

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В тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести находятся 4915 госпитализированных.