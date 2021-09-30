Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Загрязнение мусорных площадок в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону выявила прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная свалка

В ходе инспекции обнаружено, что контроль за контейнерными площадками (679 точек) администрация района не осуществляла. Безответственное отношение к мусорной теме привело к появлению стихийных свалок и нарушению прав горожан на благоприятную окружающую среду. Также не проводился должный санитарный уход за контейнерами и площадками.

Прокуратура через суд обязала власти устранить нарушения.