Москва, 30 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Несмотря на попытки роста, 29 сентября доллар подешевел относительно уровней закрытия 28 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Klemenchukov Деньги

«Пара забуксовала на подходе к области 72,80 руб. и завершила торги неподалеку от верхней границы диапазона. Сегодня, 30 сентября, котировки начали день с медвежьего гэпа, вернувшись ниже 72,50 руб.

Сегодняшнее укрепление рубля обусловлено коррекцией доллара на международной арене, которая выглядит уместной после столь агрессивного ралли.

Впрочем, давление на «американца» носит весьма сдержанный характер, сигнализируя о том, что покупки могут возобновиться в любой момент тем более что спрос на риск остается неустойчивым.

Проблема для рубля в том, что у доллара появился весомый аргумент в виде дальнейшего ужесточения риторики главы ФРС США.

В ходе выступления 29 сентября Джером Пауэлл фактически отказался от своих слов о временном характере роста инфляции, допустив сохранение роста CPI и в 2022 году.

При этом определенную поддержку российской валюте оказывает ситуация на рынке нефти. Brent забуксовала на подходе к отметке $80 за баррель, но остается неподалеку от трехлетних максимумов невзирая на давление со стороны доллара, восстановление добычи в Мексиканском заливе и рост запасов черного золота в США.

Во второй половине дня динамика пары доллар/рубль во многом будет зависеть от свежих новостей из США, где помимо важной экономической статистики заявлен очередное выступление Пауэлла.

Возобновление роста курса доллара способно вернуть котировки выше зоны 72,50 руб. в направлении уровня 73 руб., где промежуточное сопротивление расположено в области 72,80 руб.

В случае с парой евро/рубль, которая обновила минимумы середины 2020 года, не исключен прорыв уровня 84 руб. на фоне общей слабости единой валюты», — считает эксперт.

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