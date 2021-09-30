Саранск, 30 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 30 сентября выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 131 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 55 человек, всего с начала пандемии выздоровели 24 192 жителя Мордовии. 560 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3379 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2070 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2039 человек.