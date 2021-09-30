Белгород, 30 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Белгородской области 30 сентября выявлено 188 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались от осложнений семь пациентов, в их числе 25-летний белгородец, житель Курской области 1974 года рождения и пенсионер из Москвы 1937 года рождения. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 958 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 53 894 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 47 568 человек, в том числе 204 выписаны после лечения за последние сутки. В летальной статистике 1 159 записей.

В стационарах находятся 1 739 пациентов, получают амбулаторную помощь 3 428 жителей, на самоизоляции — 14 013 человек.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 702 406 добровольцев, в целом подано 752 196 заявок.