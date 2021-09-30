Берлин, 30 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Престарелая жительница Германии, при национал-социалистах работавшая в польском концлагере Штуттгоф, не явилась в суд. Об этом сообщает 30 сентября агентство DPA.

Станислав Стремидловский ИА REGNUM Сегодня из Штуттгофа выйти можно живым — а тогда только мертвым

Ранее суд в федеральной земле Шлезвиг — Гольштейн выдал ордер на арест 96-летней женщины. Известно, что в период существования концлагеря Штуттгоф она была секретарём коменданта и стенографисткой.

Следствие против неё вели с 2016 года, и на 30 сентября было назначено первое заседание суда. В суд женшщина не явилась, и где находится — неизвестно. Её подозревают в причастности к убийству более 10 тыс. человек.

Концентрационный лагерь вблизи польского села Штуттгоф восточнее Гданьска был создан нацистами в 1939 году и просуществовал до 1945 года. За это время через него прошли около 110 тысяч заключённых, около 65 тыс. из них погибли. В лагере над людьми проводили медицинские эксперименты, а из трупов делали мыло. В настоящее время там работает музей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Канаде скончался 97-летний нацистский преступникГельмут Оберлендер, выдачи которого добивалась Россия.

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