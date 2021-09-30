Курган, 30 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксированы в Кургане, сообщает 30 сентября региональный оперштаб.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 30 сентября выявлено 33 506 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 30 сентября вылечились 30 102 человека, скончались 708 пациента с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).