Омск, 30 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Перед судом предстанет 16-летний омский подросток, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Расследование уголовного дела против подростка завершено (пп. «з», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, поздно ночью 26 июля 2021 года молодой омич выгуливал собаку бойцовской породы. В это время у него произошёл конфликт с незнакомым мужчиной, распивавшим спиртное с подругой.

Подросток нанёс мужчине удары ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения. Женщина пыталась заступиться за мужчину, но не смогла из-за агрессивного пса.

После инцидента подросток скрылся с места происшествия, однако полицейским удалось его найти. Задержали юношу на следующий день. При обыске в его квартире нашли принадлежащую потерпевшему одежду со следами крови.

Как уточнили в ведомстве, подросток характеризуется отрицательно. Ранее он уже совершал аналогичное преступление. 16-летнего омича арестовали. В ходе следствия он раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области выросла подростковая преступность.