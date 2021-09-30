Вологда, 30 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Жители Вологодской области смогут получать звание «Ветеран труда» за стаж, а не за наличие муниципальных, региональных и федеральных наград. С предложением упростить правила получения звания к губернатору Олегу Кувшинникову обратилась Уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова.

Медаль «Ветеран труда»

«Ольга Данилова вышла с инициативой снять ограничения по присвоению звания «Ветеран труда Вологодской области» для женщин, у которых трудовой стаж составляет 40 лет, и для мужчин, отработавших 45 лет. Это позволит ветеранам получать все полагающиеся льготы. При этом действующие в регионе условия присвоения этого звания останутся в силе. К ним относятся не менее 35 лет стажа для женщин и 40 лет для мужчин при наличии поощрений за добросовестный труд», — сообщил Кувшинников на своей странице «Вконтакте».

В правительстве региона уточнили, что принятое решение обойдется областному бюджету дополнительно в более чем 360 миллионов рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал несправедливым решение региональных властей лишать граждан звания ветерана труда, которое им было присвоено ранее.