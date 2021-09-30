Грац, Австрия, 30 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в австрийском городе Грац представил новый специальный внедорожник 464 G-Class для военных. Об этом сообщается на сайте Army Recognition.

Army Recognition Mercedes-Benz G-Class 464

Разработана новинка на базе гражданской модели G-Class. Авто предназначено для спасательных и специальных операций. Созданы две версии внедорожника: четырёхместный BR06 и двухместный BR09 с усиленным шасси для перевозки грузов.

Версия BR06 весит 3,6 т. Её грузоподъёмность составляет 1,0 т. Общий вес версии BR09 равен 4,9 т, а грузоподъемность — 2,5 т.

Обе версии имеют в качестве силового агрегата дизельные «движки» производительностью 222 л. с. (600 Нм). Расход топлива автомобиля составляет менее девяти литров на 100 км.

Ранее в России был представлен армейский автомобиль «Витязь-2» 6×6 с бронированным модулем, размещённым за тентом бортовой платформы. В нём можно перевозить до 16 военнослужащих или груз весом три тонны. Создан автомобиль на базе грузовика «Урал».

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