Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Свердловской области 29 сентября зафиксировали 43 случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель оказался самым высоким за всё время. С начала пандемии в регионе выявили уже 6290 летальных исходов.

Состояние 702 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 449 находятся в реанимациях, в том числе 347 подключены к аппаратам ИВЛ.