Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки 30 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6614 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 563 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 555 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 169 663 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7790 человек.

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