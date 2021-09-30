Иркутск, 30 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Иркутской области по итогам января-августа 2021 года индекс промышленного производства составил 99,9%. Такие данные 30 сентября приводит территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тельма. Иркутская область

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона на 1 сентября 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличилось поголовье крупного рогатого скота — на 3,4% (из него коров — на 2,9%).

Наличие свиней уменьшилось на 7,9%, овец и коз — на 4,7, птицы — на 1,6%. Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 0,6% больше, чем в январе-августе 2020 г., молока — на 1,1, яиц — на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июле 2021 года индекс промышленного производства в Приангарье составлял 98,8%.

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