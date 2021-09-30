Уфа, 30 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере возбуждено в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Вырубка леса

По предварительной информации, 35-летний индивидуальный предприниматель в сфере лесозаготовок выписывал фиктивные документы, договоры купли-продажи деревьев и оформил делянку в Урмановском лесничестве.

«Всего ему удалось вырубить около 430 корней лип, осин, вязов и берез. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении ранее судимого жителя села Кудеевский было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. Следователи в ходе обысков изъяли документы и шесть бензопил, а также провели почерковедческую экспертизу.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии собираются высадить 300 тысяч новых деревьев.