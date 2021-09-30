Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 29 сентября выявили 563 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 555 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 169 663 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 394 человека, всего выздоровели с начала пандемии 155 259 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 30 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6614 человек. Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области, что стало рекордным показателем за сутки с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7790 человек.

По состоянию на 30 сентября в регионе проведено 3 680 622 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 445 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 336.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,07. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 30 сентября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.