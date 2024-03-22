Лондон, 30 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Лондонский аукционный дом Christie's выставил на торги частную коллекцию произведений фирмы Фаберже, насчитывающую 86 лотов. Об этом 30 сентября сообщили в аукционном доме.

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Оценочная стоимость всей коллекции, собранной британским бизнесменом Гарри Вульфом, составляет £2,2−3,2 млн ($3−4,3 млн).

Коллекционерам будут предложены от камнерезных фигурок животных и рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан за $12,3 млн на лондонском аукционе Christie's.

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