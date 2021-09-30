Доха, 30 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Этап «Формулы-1» в Катаре впервые состоится в ноябре 2021 года. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Morio Формула-1

Отмечается, что Гран-при Катара состоится с 19 по 21 ноября.

Кроме того, катарский этап войдёт в календарь «Формулы-1» в рамках десятилетнего соглашения, которое начнет действовать с 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гран-при Японии «Формулы-1» отменён из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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