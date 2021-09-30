Москва, 30 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Самым привлекательным для путешествий среди городов России является Санкт-Петербург. Побывать там хотел бы каждый второй гражданин (20%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Путешествие

На втором месте среди популярных внутренних туристических направлений оказалась Москва (9% опрошенных), на третьем — города Золотого кольца (9%). В пятерку лидеров вошли Казань (8%), Сочи и города Крыма (по 7%).

Хотели бы отправиться в путешествие в Калининград 5% респондентов, в Иркутск и Петрозаводск — по 4%, во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск — по 3%. Готовы отправиться в тур в любой город России 2%. Мечтают только о зарубежных городах 4%.

Опрос проведен 6−28 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 377 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку городов-лидеров для внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.

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