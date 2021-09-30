Чонджу, Южная Корея, 30 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. 29 сентября в южнокорейском городе Чонджу стартовал Международный фестиваль вокального искусства, который продлится до 3 октября. Об этом сообщает KBS.

Концерт

Согласно опубликованным данным, торжественный концерт в честь открытия фестиваля под названием «RE:Origin» прошёл на сцене Центра традиционного вокального искусства провинции Чолла-Пукто. Он был приурочен к 20-летию фестиваля и прошёл в формате «Talk Concert».

Известно, что 30 сентября состоится концерт «Пять столпов пхансори», в котором будут представлены ключевые произведения корейского музыкального жанра.

А 1 октября состоится концерт «Ночь санчжо», в ходе которого все желающие смогут насладиться игрой на щипковом музыкальном инструменте каягым.